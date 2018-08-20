Английский "Норвич" будет снижать тестостерон у соперников

Футбольный клуб "Норвич", выступающий во втором по силе английском дивизионе, необычным способом собирается влиять на физическое состояние своих соперников по чемпионату. "Канарейки" перекрасили гостевую раздевалку на своем домашнем стадионе в розовый цвет для понижения тестостерона.

По информации Спорт24.Ru, который ссылается на ВВС, в английском клубе переняли такой опыт из американского футбола. За океаном считают, что темно-розовый цвет понижает уровень тестостерона и агрессии. При этом утверждается, что такое влияние оказывается не из-за самого цвета, а из-за того, что оттенок связан с детскими воспоминаниями.

По итогам трех туров английского Чемпионшипа "Норвич" не имеет побед, сыграв вничью и дважды потерпев поражение. С такими показателями он занимает 20 место из 24-х.