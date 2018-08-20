На юге Италии из-за непогоды погибли 8 туристов-рафтеров

В калабрийском национальном парке Поллино (юг Италии) горная река, поднявшаяся из-за сильнейших ливней, унесла порядка 20 туристов. По последним данным, 8 из них погибли, еще пятеро получили травмы.

По данным "Интерфакса", на место ЧП уже прибыл глава регионального департамента гражданской защиты Карло Танси и спасатели. Известно, что в числе погибших — четверо мужчин и четверо женщин.

Как отмечают местные СМИ, в момент разгула стихии, несмотря на предупреждения экстренных служб, в горном парке находились три туристические группы, занимавшиеся рафтингом. Обстоятельства ЧП выясняются.