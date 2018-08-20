Тренер "Динамо" Хохлов: перед дерби со "Спартаком" страха не испытываем

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов после победного поединка российской премьер-лиги против "Уфы" (3:0) признался, что его подопечным есть в чем прибавлять. Также он высказался о предстоящем дерби против московского "Спартака".

"Матч я бы разделил на две части – в первом тайме мы не совсем провалил, но сыграли не так, как планировали, — признается Хохлов, которого цитирует Чемпионат.Com. – Второй тайм сложился получше, появлялись моменты, забили, реализация была нормальная. В атаке есть в чем прибавлять, а в обороне сегодня было ровно то, что я хочу видеть. Впрочем, это еще не то "Динамо", которое мы хотим видеть".

"О нашем состоянии накануне матча со "Спартаком" нужно спрашивать перед игрой. "Спартак" мы не боимся. Игра стоит особняком, но страха нет. Мы уважительно относимся к любой команде".