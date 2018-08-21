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21 августа 201811:15

Смерч "атаковал" отдыхающих на пляже в Геленджике

YouTube/Инга Задорожная

Вышедший из пены морской смерч не только распугал туристов на пляже в Геленджике, но и позаимствовал их вещи, после чего удалился. Одна из отдыхающих сняла опасное природное явление на видео.

 

Вихрь отправился осваивать сушу днем 20 августа, тут же превратившись из влажного в песочный круговорот. Гости популярного курорта успели разбежаться в стороны, побросав пляжные принадлежности, и ими-то как раз и "заинтересовалась" стихия.

На кадрах видно, как песчаный смерч срывает с места и поднимает в воздух зонты, лежаки, полотенца и сумки туристов. Впрочем, баловался с ними он недолго — побросав вещи в воду, вихрь в буквальном смысле растворился.

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