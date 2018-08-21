Из США в Германию депортирован 95-летний бывший надзиратель нацистского концлагеря

В Германию из США депортировали бывшего надзирателя нацистского концлагеря Якова Палия.

Пока неизвестно, грозит ли Палию судебное преследование в Германии. Как сообщает РИА Новости, ранее Германия отказывалась принимать его, так как он не является ее гражданином.

Украинец Яков Палий родился в 1923 году в польском селе (сейчас это территория Украины). В 1949 году он уехал в США, заявив, что всю войну работал на ферме отца. Через восемь лет ему удалось получить американское гражданство.

Однако в 2003 году было доказано, что во время войны он служил в вооруженной охране нацистского концентрационного лагеря Травники на территории Польши. После этого его лишили американского гражданства, а затем судья выдал ордер на его депортацию. Но до сих пор он находился в Нью-Йорке. В прошлом году перед его дома прошла акция протеста под лозунгом "Нет СС в США!"