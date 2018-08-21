Пассажирский автобус нанизался на барьер железнодорожного переезда во Вьетнаме. Видео

В сети размещены кадры инцидента, произошедшего в минувшее воскресенье, 19 августа, во вьетнамской провинции Тханьхоа.

По данным полиции, водитель автобуса уклонился от столкновения с мотоциклистом, но в итоге потерял контроль над своим транспортным средством и выехал на железнодорожный переезд.

Один из металлических барьеров пробил лобовое стекло и прошел сквозь салон.

Люди, находившиеся в автобусе, стали в панике выбегать на улицу – к счастью, ограждение чудом никого не задело и в результате инцидента никто не пострадал.