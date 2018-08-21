Кремль: ситуация с украинским кризисом изрядно заморозилась

Ситуация с украинским кризисом изрядно заморозилась из-за нежелания киевских властей урегулировать ситуацию в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов снять санкции против Москвы, если Москва будет работать с Соединенными Штатами по вопросам ситуации на Украине и в Сирии.

Комментируя это заявление, Песков сказал, что "нужно как-то конкретизировать что имеется в виду, что ожидается от России в плане украинских дел и почему ничего не ожидается от киевских властей", сообщает "Россия 24".

Военная операция киевских властей против самопровозглашенных ЛНР и ДНР началась в апреле 2014 года. Жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Несмотря на минские соглашения о перемирии, между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. Недавно президент Петр Порошенко заявил, что украинский сине-желтый флаг вскоре будет поднят над всеми городами восточной части страны.