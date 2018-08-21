"Ночного охотника" вооружат "Хризантемами"

Экспортная версия ударного вертолета Ми-28НЭ получит новое оружие. Так, например, боевая машина сможет нести противотанковые ракеты "Хризантема-М". Дальность их действия достигает 10 километров. Кроме них, в арсенал вертолета войдут обновленный ПТРК "Атака" и авиабомбы калибром до 500 килограммов, рассказал агентству "Интерфакс" глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Другая интересная особенность – экипаж вертолета сможет управлять беспилотником прямо из кабины боевой машины.

Ми-28НЭ – самый современный российский ударный вертолет. Он способен разогнаться до 300 километров в час и взять на борт до 2 тонн оружия. В арсенал машины входят встроенная, стабилизированная 30-миллиметровая автоматическая пушка, блоки неуправляемых снарядов, противотанковые ракеты и бомбы.

Отдельного упоминания заслуживает защита Ми-28НЭ: стекло кабины выдерживает попадание из тяжелого пулемета калибром 12,7 миллиметра, а броня кокпита останавливает даже снаряды мелкокалиберных пушек. Известны случаи, когда Ми-28НЭ приходилось латать на боевые задания с дырами от 30-миллиметровых орудий в лопастях несущего винта. Никак на характеристиках машины эти повреждения не сказались.