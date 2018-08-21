СК: в пермской колонии № 37 осужденные пытались устроить массовые беспорядки

В Пермском крае в исправительной колонии № 37 осужденные попытались устроить массовые беспорядки.

Как сообщает Следственный комитет РФ, сотрудники исправительной колонии 37, расположенной в Чусовском районе Пермского края незамедлительно пресекли противоправные действия. По данному факту проводится следственная проверка.

Отмечается, что в жилом помещении колонии зачинщики напали на одного из осужденных из мести за содействие, оказанное им администрации учреждения.