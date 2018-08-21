В Петербурге сняли с авиарейса буйную жительницу Самары

С борта самолета, который должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Самару, в транспортную полицию аэропорта Пулково поступил сигнал о том, что перед взлетом девушка в состоянии алкогольного опьянения стала вести себя агрессивно.

Пассажирка нецензурно выражалась, грубо отвечала на замечания экипажа, не выполняла их требования и мешала другим пассажирам.

Полицейские доставили правонарушительницу в линейный отдел МВД России, передает РИА Новости. От прохождения медицинского освидетельствования 25-летняя жительница Самары отказалась.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.