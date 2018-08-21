Лавров: не могу себе представить, как можно использовать "Талибан" в борьбе с ИГ

Сергей Лавров не может даже гипотетически представить, как Россия может использовать талибов в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом глава МИД РФ сказал на пресс-конференции с сербским коллегой Ивицей Дачичем​​​.

По словам Лаврова, РФ борется с ИГ всеми имеющимися у нее средствами. "Поддерживаем Сирийскую Арабскую Республику в этой борьбе, оказываем содействие в оснащении армии Ирака в тех же целях и, конечно, хотим, чтобы афганский народ избавился от игиловцев", — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что талибы примут участие в московской встрече по Афганистану 4 сентября.