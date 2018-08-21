В Северной Каролине студенты повалили памятник солдату Конфедерации

Памятник солдату Конфедерации Silent Sam (Тихий Сэм), расположенный в кампусе университета города Чапел-Хилла, уже давно раздражал активистов. Так, весной этого года чернокожая аспирантка исторического факультета Майя Литтл облила статую собственной кровью и красной краской и была задержана полицейскими за вандализм.

Вечером минувшего понедельника, 20 августа, около 250 студентов перекрыли проезд перед памятником и громко скандировали лозунги с требованием убрать с территории кампуса "Тихого Сэма. Полицейские, прибывшие на мероприятие, ничего не смогли сделать с таким количеством разгоряченных людей и ограничились наблюдением за активистами.

Спустя пару часов студенты решили выполнить свои требования самостоятельно и совместными усилиями повалили статую на землю. Затем памятник подвергся экзекуции: некоторые молодые люди его пинали, другие плевали в него и бросали грязь, что символизировало, по всей видимости, погребение "Тихого Сэма" в земле.

Собрание активистов закончилось ближе к наступлению ночи. Под покровом темноты памятник был загружен экскаватором в грузовик и вывезен в неизвестном направлении.

Среди причин своего негативного отношения к статуе солдата Конфедерации активисты называют речь члена Ку-клукс-клана Джулиуса Карра на открытии "Тихого Сэма" в 1913 году, в которой прозвучали такие слова: "В ста ярдах от того места, где мы находимся, я высек негритянскую девку, порвав хлыстом ее одежду, потому что на улицах этой тихой деревни она публично оскорбила и оклеветала южную леди".