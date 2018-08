В Северной Каролине студенты повалили памятник солдату Конфедерации

Памятник солдату Конфедерации Silent Sam (Тихий Сэм), расположенный в кампусе университета города Чапел-Хилла, уже давно раздражал активистов. Так, весной этого года чернокожая аспирантка исторического факультета Майя Литтл облила статую собственной кровью и красной краской и была задержана полицейскими за вандализм.

Maya Little a UNC history PhD student put her blood and red ink on silent Sam 5-10 minutes ago @Move_Silent_Sam @ABC11_WTVD @MicahAHughes @WNCN @WRAL pic.twitter.com/eLiC3zjXrg