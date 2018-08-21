Футболист "Аякса" Нури вышел из годичной комы

Полузащитник голландского "Аякса" Абдельхак Нури пришел в сознание после годичной комы. Чуть более года назад во время товарищеского матча между "Аяксом" и немецким "Вердером" голландский полузащитник потерял сознание прямо на поле.

Затем он был экстренно доставлен в больницу на вертолете. У 21-летнего игрока диагностировали серьезные нарушения работы головного мозга. Позднее он был введен в состояние искусственной комы.

"Он не может двигаться, только шевелить головой, но с ним уже можно общаться", — сказал брат футболиста Абдеррахим Нури, которого цитирует ТАСС.