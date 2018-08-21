В России учреждена медаль "За строительство Крымского моста"

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об учреждении памятной медали "За строительство Крымского моста".

Как сообщает ТАСС, данный указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, министерству транспорта РФ будет выделено 27 миллионов 800 тысяч рублей из резервного фонда президента на изготовление медалей, капсул для них, футляров, бланков, грамот и папок к ним.

В свою очередь, как отмечает "Интерфакс", ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора сообщило о том, что с момента открытия 19-километрового Крымского моста 16 мая 2018 года Керченский пролив пересекли в обе стороны более двух миллионов автомобилей, автобусов и мотоциклов.

Ожидается, что движение грузовых автомобилей по мосту начнется в октябре этого года, а железнодорожный мост вступит в строй в декабре 2019 года.

Общая стоимость проекта, генеральным подрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, оценивается в 228 миллиарда рублей.