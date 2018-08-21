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21 августа 201819:45

"Бавария" интересуется Гризманном

EPA

Немецкий футбольный клуб "Бавария" проявляет интерес к французскому нападающему мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну.

Как сообщает "Спорт-экспресс", 27-летний французский форвард является для мюнхенцев приоритетным кандидатом на замену Арьену Роббену и Франку Рибери. При этом контракт Гризманна с "Атлетико" рассчитан до 2022 года, а сумма отступных составляет 200 миллионов евро.

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