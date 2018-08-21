"Бавария" интересуется Гризманном

Немецкий футбольный клуб "Бавария" проявляет интерес к французскому нападающему мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну.

Как сообщает "Спорт-экспресс", 27-летний французский форвард является для мюнхенцев приоритетным кандидатом на замену Арьену Роббену и Франку Рибери. При этом контракт Гризманна с "Атлетико" рассчитан до 2022 года, а сумма отступных составляет 200 миллионов евро.