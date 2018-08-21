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21 августа 201821:43 Александр Евстигнеев

Форум "Армия-2018" позволяет сегодня увидеть завтра российских вооруженных сил

Главная витрина мировой и в первую очередь российской оборонной промышленности: в подмосковном парке "Патриот" стартовал международный военный форум "Армия-2018". Именно на нем каждый год демонстрируются новейшие российские разработки и заключаются экспортные контракты. На этот раз ожидается объем сделок — 40 миллиардов рублей. Гостей форума 21 августа приветствовал Владимир Путин.

Стрельбы — самая зрелищная часть первого дня форума "Армия-2018". Воздух на полигоне "Алабино" пахнет порохом. На земле — бронетехника, зенитные и ракетные комплексы, в небе появляется ударная авиация.

На трибунах — министр обороны Сергей Шойгу и, обезоруженные красотой учебного боя, иностранные делегации.

Форум "Армия-2018" проходит в четвертый раз. Традиционно он начинается с приветственного слова президента России Владимира Путина.

"По традиции этот масштабный смотр новейших разработок оборонной промышленности собирает ведущих российских и зарубежных специалистов, служит востребованной площадкой для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества. И, конечно, содействует укреплению партнерских контактов между оборонными ведомствами разных стран, — обратился к участникам форума Владимир Путин. – Ведь только вместе, доверяя друг другу, мы сможем противостоять общим вызовам и угрозам, обеспечивать глобальную стабильность и безопасность. Убежден, что обширная программа форума вновь убедительно продемонстрирует огромный потенциал наших оружейников, конструкторов, инженеров, рабочих. Именно их руками, талантом создается уникальная техника для армии и флота России. И, конечно, яркими запоминающимися страницами программы форума станут показы передовых образцов военной техники, захватывающие выступления авиационных пилотажных групп".

На форуме демонстрируют новейшие разработки оборонно-промышленного комплекса. По сути, это завтрашний день российской армии, но сегодня.

"Мы постарались сделать все для того, чтобы показать все сделанное и созданное нашей наукой и промышленностью для защиты рубежей нашей страны, для обеспечения безопасности. Сделано это за короткий срок, который был отведен решением нашего верховного главнокомандующего при утверждении государственной программы вооружения на ближайшие 10 лет", — пояснил министр обороны России Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу лично осматривал экспозицию два часа. Форма, вооружение, техника, технологии. Например, шлем — краска, как хамелеон, меняет цвет под окружающую среду. Или экзоскелет — снижает нагрузку на бойца, можно как пушинку нести до 50 килограммов.

- Это экзоскелет пассивный. Частично усиленный, армированный, — рассказывают разработчики министру обороны России.

Боец с экзоскелетом стоит на форуме "Армия-2018" с 10 утра. Делится ощущениями.

- Полностью разгружает, — подчеркивает боец. – У меня нет никакой нагрузки на опорно-двигательный аппарат.

- То есть, удобно и комфортно?

- Да. Удобно и комфортно, — подтверждает боец.

Большую часть военной техники показывают впервые. Боевая машина пехоты на базе платформы "Армата" — Т-15. Модернизированные танки Т-90. Новый автомат Калашникова АК-308.

"Экспортный потенциал этих новинок громадный. Но у нас так принято: пока техника не встанет на вооружение в наших вооруженных силах, мы эту технику придерживаем для экспорта", — констатирует зампред правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

Тем не менее, в первый же день форума речь зашла о крупных контрактах. В 2019 году Россия начнет поставлять Турции комплексы С-400. Начались переговоры с Египтом о поставках ударных вертолетов Ка-52К. Вообще же на форуме представлены 26 тысяч экспонатов. В этом году особенно заметно, что современная армия становится все более технологичной.

"Оружие становится умным. Оружие берет на себя все больше функций и интеллектуальных элементов, которые позволяют управлять вооружениями без прямого участия солдата. Это естественным образом повышает эффективность ведения боевых действий", — говорит индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

Но бОльшая часть переговоров российских военных с иностранными делегатами посвящена все-таки миру, сотрудничеству стран в области глобальной безопасности, совместной борьбе с терроризмом. Об этом же в своем видеообращении Владимир Путин рассказал молодежи.

"Особо хотел бы обратиться к молодежи, к тем ребятам, которые придут впервые посмотреть на экспозиции и выставки, — обратился Путин к молодому поколению. – Убежден, вы не просто узнаете много нового и интересного, но в полной мере прочувствуете, как высока честь быть защитником Отечества, Родины, какие возможности для труда, самореализации открываются сегодня в науке, оборонно-промышленном комплексе и других отраслях экономики. Все зависит от вашего усердия, трудолюбия, нацеленности на результат в работе, стремления добиваться успеха и приносить пользу России".

Форум "Армия-2018" два дня будет работать для специалистов. А уже 24, 25 и 26 августа сюда смогут прийти все желающие. Помимо экспозиции новейшей военной техники гостей ждет патриотическая программа и выступления пилотажных групп.

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