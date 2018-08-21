Пенсионный вопрос прошел общественные слушания в Госдуме
Что нужно сделать для того, чтобы уже в ближайшие годы существенно увеличить размер пенсий в России? Этот вопрос обсуждали в Госдуме. В парламентских общественных слушаниях приняли участие эксперты, представители регионов, правительства и думских партий.
Нетипичная активность уже на входе: здесь сегодня не только депутаты Госдумы, ради слушаний они даже отпуск прервали, но и их коллеги из регионов, а еще — активисты общественных организаций, профсоюзов, многочисленные эксперты. Когда тема волнует миллионы россиян — обсуждение самое широкое.
"Чтобы мы могли в открытой дискуссии увидеть все плюсы и минусы и снять напряжения там, где они есть, для того чтобы законопроект решат вопросы, которые ждут наши граждане", — поясняет председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
В зале, рассчитанном на 450 человек, почти 600. В ложах — дополнительные стулья. Но многие депутаты — все равно в проходе. Свои места уступили гостям. В это время министр труда Топилин снова приводил аргументы — почему тянуть с изменениями в пенсионном законодательстве нельзя. "Если это решение не принять сейчас, а то через 10 лет мы будем иметь гораздо большую разбалансированность, — считает он. — Нам нужно определяться".
Вот и глава Счетной палаты Кудрин тоже все просчитал. Когда на одного пенсионера — уже не четверо работающих, как 40 лет назад, а в лучшем случае двое, а значит нагрузка на Пенсионный фонд колоссальная. И если ничего не менять — достойной пенсии не будет. "Самое главное понять, что такую пенсию сохранять нельзя, — говорит Кудрин. — Нужен новый взгляд на ситуацию, новая концепция".
"Единая Россия" еще накануне, на партийном совете, обсуждала советы граждан. Все предложения хотят включить в законопроект как раз ко второму чтению. "Будем предлагать снизить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию у мужчин c 45 до 42 лет, у женщин с 40 лет до 37, — рассказал заместитель председателя Госдумы РФ, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. — Мы будем предлагать сохранить действующие нормы, условия назначений пенсий для коренных и малочисленных народов Севера. Мы будем обращаться к регионам с вопросом сохранения льгот нашим гражданам при достижении 55-60 лет, а не достижении пенсионного возраста".
Речь и о сохранении льгот по оплате коммуналки, за капремонт, транспорт. Еще одно предложение единороссов — отменить с января повышенные депутатские и сенаторские пенсии — сегодня обсуждали и с трибуны, и в кулуарах.
Увеличить пенсионный бюджет — задача важная. И тут нужны дополнительные источники. Но прежде — борьба с серыми зарплатами, чтобы платили отчисления все без исключения. Для этого — жесткий контроль. Ну а идею "Единой России" — направлять в Пенсионный фонд деньги, изъятые по суду у коррупционеров и взяточников, — поддержали даже в оппозиционных фракциях. Депутаты слушали, обсуждали, спорили.
Решать вопрос о пенсионном возрасте на референдуме некорректно. Это уже мнение главы Федерации независимых профсоюзов. Михаил Шмаков приводит в пример Трудовой кодекс, который принимался как раз "консенсусом". "Это сложнейшая тема, и некоторые предлагают решать это на референдуме. Нельзя это решать на референдуме. У нас есть практика, у нас есть опыт наш с вами, это принятие Трудового кодекса, — напоминает Шмаков. — Он до сих пор критикуется разными группами в нашем обществе, но тем не менее он работает".
"Единая Россия" предлагает разработать программу по переобучению тех, кому до пенсии всего ничего. Причем давать для этого отпуск. А еще — программу в сфере здравоохранения. Дискуссия на Охотном ряду продолжалась почти пять часов. "Все эксперты сошлись во мнении, что необходимо принимать решение. Это решение назрело", — констатировал Вячеслав Володин.
Сформулировать его поможет рабочая группа, которая — решили сегодня — соберет воедино все рекомендации. Цель таких общественных слушаний — не просто услышать предложения, но и учесть их. Второе чтение законопроекта — ровно через месяц. С одной стороны — еще есть время, чтобы еще раз все взвесить. С другой — его уже слишком мало, а принимать решение нужно уже сейчас.
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