Касаткина получила 11-й номер посева на Открытом чемпионате США

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису (US Open) — четвертого в сезоне турнире серии Большого шлема – объявили список сеяных теннисисток. Россиянка Дарья Касаткина получила 11-й номер посева.

Кроме того, в число сеяных россиянок вошли Мария Шарапова (22) и Анастасия Павлюченкова (27). Под первым же номером посеяна первая ракетка мира румынка Симона Халеп. Отметим, что шестикратная чемпионка турнира американка Серена Уильямс получила 17-й номер, хотя в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает лишь 26-е место. Организаторы US Open приняли во внимание то время, которое она пропустила из-за декрета.

В мужской сетке первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль. Россиянин Карен Хачанов посеян под 27-м номером.