Дэнни Бойл больше не будет снимать о Джеймсе Бонде

Знаменитый британский режиссер Дэнни Бойл покинул кресло режиссера нового фильма о Джеймсе Бонде. Как сообщается в официальном Twitter франшизы, продюсеры фильма, а также исполнитель главной роли Дэниэл Крэйг объявили, что "из-за творческих разногласий Дэнни Бойл решил больше не режиссировать "Бонд 25".

Как напоминает ТАСС, первый фильм киноцикла о приключениях Агента "007" Джеймса Бонда под названием "Доктор Ноу" вышел в 1962 году. Последняя на данный момент серия бондианы "007: Спектр" режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более 880 миллионов долларов. Премьера нового фильма о Бонде запланирована на следующий год.

Дэнни Бойл снял такие популярные фильмы как "На игле", "Пляж", "Миллионер из трущоб" и многие другие.