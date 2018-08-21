Покушение на вождя пролетариата: 105 страниц уникального расследования
Владимир Ильич лежит, Каплан бросается к воротам, кто-то крикнул — "Она стреляла в Ленина" — описание из архивного документа к фотографии, на которой зафиксирована инсценировка покушения на вождя. Это следственный эксперимент, повторение событий 30 августа 1918 года. Уникальный кадр из уголовного дела столетней давности. И одна из десятков рассекреченных страниц этого расследования. Обнародованы Президентской библиотекой имени Ельцина. Всего — 105 страниц: показания свидетелей, подробное описание следствия, распоряжения совета народных комиссаров и подробнейшие данные о состоянии здоровья и лечении вождя. Как идет на поправку, следили дотошно — по несколько раз в день публиковали показания температуры и пульса, описывали процесс заживления ран. Такие бюллетени выходили в местной прессе. На последнем, через 22 дня — приписка с пометкой "В. Ульянов просит "на основании хорошего самочувствия не беспокоить врачей звонками и вопросами". Впрочем, выздоровел ли окончательно — обсуждают до сих пор. Так же как и личность стрелявшей. Ставят ли точку новые документы?
Хронология событий дня покушения, восстановленная из показаний помощника военного комиссара 5-й Московской Советской пехотной дивизии Батулина, где он подробно рассказывает о задержании Каплан – документ по истине уникальный. Из показаний главного свидетеля становится понятно: Каплан после покушения на Ленина не смогла справиться с волнением и, по сути, выдала сама себя.
"Добежавши до так называемой "Стрелки", на Серпуховки я увидел бежавших двух девушек, которые, по моему глубокому убеждению, бежали по той причине, что позади бежал я, и другие люди, которых я отказался преследовать, — писал Батулин. — В это время позади себя, около дерева, я увидел с портфелем и зонтиком женщину, которая своим странным видом остановила мое внимание. Она имела вид человека, спасающегося от преследования, запуганного и затравленного. Я спросил эту женщину, зачем она сюда попала. На эти слова она ответила: "А зачем вам это нужно?".
Позже, согласно показаниям, Каплан, сама сказала Батулину, что это именно она стреляла в Ленина. И хоть эта версия подвергается нещадной критике (у Каплан было очень плохое зрение) через несколько дней, по словам историков, она была тайно расстреляна, а тело ее сожжено в металлической бочке. "Каплан на месте покушения оказалась не случайно конечно же, — считает Александр Майсурян. — Она знала о покушении, и конечно была как-то к нему причастна. Вопрос в том, стреляла ли она сама или кто-то другой. Есть серьезные возражения, связанные с тем, что у нее было очень плохое зрение, и такому человеку, вряд ли доверили бы настолько ответственную миссию ее товарищи".
Уникальные фотографии: реконструкция покушения на отца пролетариата. Съемку проводили 2 сентября на том же заводе, на том же месте, где несколькими днями ранее стреляли в Ленина. Фотографии делал некто Юровский, каждую из которых он сопровождал пояснительным текстом.
"Очень любопытно, кто инсценировал ситуацию, — рассуждает и.о. гендиректора Президентской библиотеки Валентин Сидорин. — Инсценировал ситуацию Юровский, который известен как руководитель расстрела царской семьи, это был знаменитый чекист своего времени, и Хингесеп, это тоже известный деятель ЧК".
Интересно ознакомиться и с показаниями врача, который оказывал первую помощь Ленину на месте, а посте подробно диагностировал ранение вождя. Вот лишь выдержка из этих показаний: "Ранение оказалось несравненно тяжелее, чем это казалось на первый взгляд, так как вторая пуля прошла через шею, задев верхушку левого легкого и вызвав внутреннее кровотечение в полость плевры… Но могучее сердце могучего борца за пролетариат и беднейшее крестьянство устояло, в борьбе со смертельной опасностью и к утру уже можно было сказать, что непосредственная опасность миновала, а вечером второго дня товарищ Ленин уже шутил с лечащим врачом".
В общем, документы, несомненно, интересные. И теперь они стали общедоступными. Но назвать их уникальными во всем все же нельзя. Большая их часть была рассекречена уже давно, только доступ к ним имел ограниченный круг лиц из исторического сообщества. Как уверяют историки, в архивах еще пылятся сотни или даже тысячи интересных документов способных пролить свет на легендарное покушение. И, наверное, когда-то придет и их время.
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