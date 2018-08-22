В России отмечают День флага

В среду, 22 августа, по всей стране отмечают День Государственного флага России. Этот праздник был утвержден президентским указом в 1994 году, хотя история российского триколора берет начало в XVII веке, когда бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле "Орел".

Во времена Российской империи официальный государственный флаг был черно-желто-белым и просуществовал до 1883 года. В царствование императора Александра III допускалось использовать триколор для украшения зданий по торжественным случаям, а накануне коронации Николая II он окончательно сменил своего предшественника/

C приходом к власти большевиков бело-сине-красный флаг утратил свой статус, уступив его красному знамени. Решение вернуться к нему было принято 22 августа 1991 года на чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР. Указом президента РФ от 11 декабря 1993 года было утверждено и положение о Государственном флаге Российской Федерации, напоминает РИА Новости.

В современной России считается, что белый цвет полосы флага символизирует мир, чистоту, непорочность и совершенство, синий — веру и верность, красный — кровь, пролитую за Отечество.