В Венесуэле зафиксировано мощное землетрясение

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, на севере Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 7,0. Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Сейсмологи уточняют, что эпицентр подземных толчков находился в 35 километрах к востоку от города Карупано с населением 113 тысяч жителей, очаг сейсмического события залегал на глубине 80 километров, передает ТАСС.

В то же время, министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что магнитуда землетрясения составила 6,3. В своем Twitter он написал: "Призываем всех жителей Венесуэлы сохранять спокойствие: произошло землетрясение магнитудой 6,3 в 19 километрах к юго-западу от Ягуарапаро, штат Сукре". Министр заверил, что венесуэльские спасатели готовы встретить любое стихийное бедствие.