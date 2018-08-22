Тема:
Обмен санкциями 41 минута назад
США и Запад в целом используют антироссийские санкции как форму самооправдания
Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. По его мнению, Запад занял позицию "кто первый обвинил – тот и прав". И это, пишет Косачёв на своей странице в Фейсбуке, чудовищно с точки зрения базовых принципов права.
В среду США вводят новые санкции в отношении России, напоминает телеканал "Россия 24". На этот раз – из-за того, что Москва якобы причастна к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Хотя доказательств у Лондона по-прежнему нет, тем не менее, Вашингтон вводит запрет на поставку России продукции двойного назначения. Это оборудование, сырьё, научно-техническая информация. Если Москва не выполнит условия, которые диктует Вашингтон, Госдеп обещает новый пакет санкций через 90 дней.
Однако инцидент с отравлением в Солсбери – лишь повод для введения ограничительных мер против Москвы. Об этом накануне заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Всем понятно, что санкции в отношении России введены не из-за Сирии, не из-за Украины, не из-за Крыма, не из-за чего бы то ни было, кроме как желания использовать методы недобросовестной конкуренции, продвигать абсолютно бесперспективную политику сдерживания Российской Федерации", — отметил Сергей Лавров, глава МИД РФ.
Поводов для санкций по отношению к России США придумали немало. Вашингтон по-прежнему пытается обвинить Москву в том, что она якобы повлияла на итоги президентских выборов два года назад. Однако доказать ничего не получается.
А накануне глава ФБР не подтвердил информацию о том, что хакеры из России якобы взломали избирательную систему штата Флорида перед промежуточными выборами этого года. Компания Facebook не нашла российских аккаунтов, которые были бы рассчитаны на американскую аудиторию и пытались повлиять на неё. А президент Microsoft, пытаясь приписать Москве новые кибератаки в США, всё же признал, что причастность России не доказана.
Что касается главного повода для введения санкций – инцидента в британском Солсбери – Штаты решили заодно обратить свой взор в сторону Сирии, и еще раз обвинить её в химических атаках на территории Арабской республики.
США заявили, что вместе с Францией и Великобританией готовы к жёстким ответным мерам, если подобное вновь произойдет. Разумеется, о том, что эти химатаки были инсценированы подготовленными прозападными силами, Вашингтон промолчал.
Ранее по теме
-
Представитель Виктора Вексельберга опроверг наличие у того счетов на кКипре41 минута назад
-
Захарова: против России идет большая игра8 часов назад
-
Минфин США отчитался перед Сенатом: российские олигархи стали париями12 часов назад
-
Двое граждан, три компании, шесть судов: Россия опять попала под санкции США против КНДР14 часов назад
-
Песков ответил на слова Трампа о снятии санкций16 часов назад
-
Трамп: США не пойдут на уступки Турции1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
США ударили по российским олигархам
- Обрушение лесов в центре Петербурга
- Мусульмане всего мира празднуют Курбан-байрам
- Лавров объяснил, зачем России талибы
- Полицейские ответят за избиение в Домодедове
Самое читаемое
-
Эксперты Роскачества нашли идеальное молоко
- Судья лишился места после видео с обнаженной женщиной
- В Австралии умер русский Тарзан, 60 лет проживший в джунглях
- Названы регионы с наибольшим и наименьшим количеством сумасшедших
- В Москве ребенок впал в кому после обрезания на дому
Авто.Вести.Ru
-
Мажор уничтожил элитный суперкар с пробегом 25 км (фото)
- ГАЗ показал новые внедорожные микроавтобус и пикап "Соболь 4х4"
- УАЗ рассказал про обновленный "Патриот"
- Новинки Haval для России: кроссоверы и собственный "робот"
- Белоруссия начнет сборку индийских конкурентов УАЗа
Экономика
-
План Орешкина: 7 трлн. рублей в пустоту?
- СМИ: власти могут повысить тарифы на воду
- "Ромир": россияне стали гораздо меньше тратить на продукты
- Топ-10 стран с самой дешевой мобильной связью
- Трамп обрушился с критикой на главу ФРС
Недвижимость
-
Москвичка превратила квартиру в кладбище домашних животных
- Тадж-Махал может исчезнуть в ближайшие годы
- Для вегетарианцев начали строить правильные дома
- Что делать, если застройщик обанкротился
- Матильда рассказала, как поделила имущество со Шнуром
Вести.Медицина
-
Инсектициды повышают риск развития аутизма
- Электронные сигареты могут повреждать ДНК
- Инструкция: как определить, что продукт испортился, не зная срока годности
- Что есть при простуде: витамин С и эхинацея не работают, а куриный суп и цинк - очень даже
- В пневмонии виноваты микробы из полости рта
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- В Москве нашли груду брошенных документов. Что грозит виновным
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- МЧС предупредило москвичей о тумане
Вести.Hi-tech
-
Новейший Galaxy Note9 медленнее прошлогоднего iPhone X
- Обзор Xiaomi Mi 8: победитель конкурса двойников
- AR-очки Magic Leap не впечатлили обозревателей
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- $1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
Вести-Москва
-
"Спасская башня": на Красной площади устроят офицерский бал
- "Ржевская" и "Шереметьевская": московское метро строится рекордными темпами
- В Люберцах жилой дом пошел трещинами после стройки по соседству
- В столице задержана "целительница", обиравшая пенсионеров
- В Театре мюзикла готовятся удивить новой премьерой
Вести.Стиль
-
Самые главные азиатские косметические тренды 2018
- Матовая помада: как выбрать и пользоваться?
- Звездный гардероб: как правильно носить брючные костюмы?
- История парфюмерии: от сакральных благовоний до современных ароматов
- Топ-5 простых летних диетических салатов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Черный саркофаг и его обитатели: египетские ученые сообщили первые результаты исследований
- Обонятельные галлюцинации: учёные изучили феномен фантомных запахов
- Каждая третья большая экзопланета представляет собой водный мир
- Маленькие чёрные дыры могут красть вещество у собратьев-гигантов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Звезда дискотек Рома Жуков разводится с женой, которая родила ему семерых детей
- 70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
- Сын миллионера похитил скандально известную фотомодель
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки