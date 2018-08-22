США и Запад в целом используют антироссийские санкции как форму самооправдания

Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. По его мнению, Запад занял позицию "кто первый обвинил – тот и прав". И это, пишет Косачёв на своей странице в Фейсбуке, чудовищно с точки зрения базовых принципов права.

В среду США вводят новые санкции в отношении России, напоминает телеканал "Россия 24". На этот раз – из-за того, что Москва якобы причастна к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Хотя доказательств у Лондона по-прежнему нет, тем не менее, Вашингтон вводит запрет на поставку России продукции двойного назначения. Это оборудование, сырьё, научно-техническая информация. Если Москва не выполнит условия, которые диктует Вашингтон, Госдеп обещает новый пакет санкций через 90 дней.

Однако инцидент с отравлением в Солсбери – лишь повод для введения ограничительных мер против Москвы. Об этом накануне заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Всем понятно, что санкции в отношении России введены не из-за Сирии, не из-за Украины, не из-за Крыма, не из-за чего бы то ни было, кроме как желания использовать методы недобросовестной конкуренции, продвигать абсолютно бесперспективную политику сдерживания Российской Федерации", — отметил Сергей Лавров, глава МИД РФ.

Поводов для санкций по отношению к России США придумали немало. Вашингтон по-прежнему пытается обвинить Москву в том, что она якобы повлияла на итоги президентских выборов два года назад. Однако доказать ничего не получается.

А накануне глава ФБР не подтвердил информацию о том, что хакеры из России якобы взломали избирательную систему штата Флорида перед промежуточными выборами этого года. Компания Facebook не нашла российских аккаунтов, которые были бы рассчитаны на американскую аудиторию и пытались повлиять на неё. А президент Microsoft, пытаясь приписать Москве новые кибератаки в США, всё же признал, что причастность России не доказана.

Что касается главного повода для введения санкций – инцидента в британском Солсбери – Штаты решили заодно обратить свой взор в сторону Сирии, и еще раз обвинить её в химических атаках на территории Арабской республики.

США заявили, что вместе с Францией и Великобританией готовы к жёстким ответным мерам, если подобное вновь произойдет. Разумеется, о том, что эти химатаки были инсценированы подготовленными прозападными силами, Вашингтон промолчал.