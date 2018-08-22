Норильские силовики задержали подозреваемых в связях с террористическими группировками

В Норильске задержаны участники террористической ячейки, идейно связанной с группировкой ИГИЛ (запрещена в России). Операцию провели сотрудники ФСБ и МВД по Красноярскому краю и подразделения Росгвардии. Преступники пытались склонять жителей региона к участию в боевых действиях на стороне террористов и призывали совершить теракт.

У задержанных изъяты устройства связи, экстремистская литература и банковские карты, с которых переводили деньги на счета террористов. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, сообщает "Россия 24".