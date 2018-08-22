В Кремле рассмотрят предложения об отмене уголовного наказания за оскорбление чувств верующих

В Кремле изучат возможность изменения антиэкстремистского законодательства и отмены уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих.

Соответствующие предложения подготовил Совет по правам человека. По мнению правозащитников, возбуждение вражды или унижение достоинства по признаку пола, расы, национальности или религии нужно перевести в разряд административных правонарушений.

"Это достаточно серьезная постановка вопроса, потому что это очень чувствительная сфера и, конечно, соответствующее подразделение администрации президента, юристы, главное правовое управление будут изучать эти предложения", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.