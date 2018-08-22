Молодая жена 87-летнего Ивана Краско подогрела слухи о скором разводе

Поклонники актера Ивана Краско обеспокоены появившимися новостями о скором разводе с 27-летней Натальей Шевель. В ряде СМИ появились сообщения о том, что молодая избранница 87-летнего Краско флиртовала с другим мужчиной.

Наталья, со своей стороны, отрицает, что изменила супругу, но не исключает, что их брак может распасться, пишет StarHit.

"Как бы ни повернулось, мы останемся уважающими друг друга людьми. Родными людьми", – ответила ранее Наталья обеспокоенным пользователям и в своем "Инстаграме".

Тем временем, "Комсомолка" спросила Ивана Краско, как он относится к тому, что в последние месяцы его молодая жена путешествует по миру без него? На это он ответил, что знает обо всем, что происходит в жизни Натальи.

"Но вопрос нашего с ней расставания неизбежен", — констатировал актер. По его словам, брак с Натальей был "экспериментом" с его стороны.

"Такой педагогический ход. Я хотел ей помочь и буду помогать, пока девочка не встанет на ноги", — пояснил Краско. Кроме того, он отметил, что молодая супруга "с самого начала категорически была против ребенка".

"Я понимаю, у нас нет своего жилья, и в чем-то она права. А с другой стороны, может быть это наивно, но если бы появился ребенок, с квартирой бы я вопрос решил", — признался актер, которого в последнее время все чаще видят с бывшей супругой — матерью его сыновей Натальей Вяль.

Кроме того, Краско рассказал, что она не против его возвращения в семью.

Известный актер женился на студентке Наталье Шевель осенью 2015 года. Этот неравный по возрасту брак вызвал неоднозначные отклики и среди знакомых актера, и в соцсетях.