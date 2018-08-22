Криштиану Роналду признался, что мечтает о сыне-футболисте

Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что хотел бы, чтобы его старший сын восьмилетний Криштиану-младший пошел по его стопам и в будущем тоже стал футболистом.

"Я на 100% уверен, что он будет таким же, как я, — заявил Роналду, которого цитирует РИА Новости. — Он еще так молод, я не хочу оказывать давление на него. Но конечно, это мечта – увидеть моего сына футболистом".

При этом Роналду добавил, что сможет сам научить сына многим полезным вещам, благодаря своему опыту. Кроме того, португальский нападающий отметил, что его сын уже обладает хорошей скоростью и ударом.