Приятный визит в Сочи: отношения Россия и Финляндии с каждым годом становятся теплее
Россия надеется, что политики США поймут бесперспективность санкций против Москвы, заявил Владимир Путин. Заявление прозвучало после переговоров лидеров России и Финляндии — отношения наших стран развиваются успешно. В том числе потому, что строятся на совершенно других правилах, чем те, по которым играют Штаты, НАТО и Брюссель.
Приглашение северных соседей в самую южную резиденцию российского президента — Бочаров ручей — еще один пусть и косвенный признак того, что отношения между странами с каждым годом становятся все теплее.
Российский и финский президенты весь день провели вместе.
Известно, что Саули Нийнистё специально берет еженедельные уроки русского, чтобы разговаривать с российскими партнерами на одном языке.
"Совсем недавно я имел удовольствие быть в Хельсинки, где мы встречались с президентом США. Хочу вас еще раз поблагодарить за гостеприимство и за очень хорошую организацию нашей работы. Мы очень рады вас видеть, господин президент", — приветствовал своего финского коллегу президент Путин.
"Спасибо большое, знаете Сочи и солнце — это почти одно и то же. Сюда всегда приятно приезжать", — чуть затягивая слова на русском языке произнес в ответ Саули Ниинистё.
Встреча с финским коллегой началась всего через несколько часов после того, как вступили в действие новые санкции Вашингтона, которых мало кто ждал после российско-американского саммита в Хельсинки.
"Что касается нашей встречи с американским президентом — я оцениваю ее положительно и считаю, что она была полезной, — рассказал о встрече с Трампом Владимир Путин. — Никто и не рассчитывал, что в двухчасовой беседе мы сможем разрешить все вопросы, которые до сих пор являлись спорными. Президент Трамп высказал свою позицию по этим проблемам, я — свою. Но обмен мнениями, прямой разговор всегда очень полезен. Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия. И дело не только в позиции президента Соединенных Штатов. Дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего класса в широком смысле этого слова. Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь это осознание придет к нашим американским партнерам, и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме".
Экономические санкции и приближение НАТО к границам — вот что Россия получает в ответ от Соединенных Штатов. А также военные учения Североатлантического альянса в той же Финляндии, которая формально не входит в блок, сохраняя нейтральный статус.
"Мы не выдвигаем наши воинские контингенты куда-то вдали от наших границ, к странам НАТО. А военная инфраструктура НАТО движется к нашим границам, — констатировал нынешнюю ситуацию в мире Владимир Путин. — Проводится все больше и больше учений. Вот сейчас намечено очень большое учение НАТО прямо здесь, в непосредственной близости от нас, в том числе в районе Балтики. Мы должны реагировать на то, что у наших границ в непосредственной близости появляются элементы американской системы противоракетной обороны. Обращаю ваше внимание на то, что это не просто противоракетные системы. Это такие [системы], которые могут использоваться и для пусков ракет средней дальности. Но мы приветствуем предложение президента Финляндии по снижению любой напряженности, в том числе это касается и полетов боевой авиации".
Неформальное общение — это тоже часть дипломатии, позволяющая наладить отношения с Западом. Владимир Путин 22 августа впервые прокомментировал свою поездку в Австрию на свадьбу австрийского министра иностранных дел.
"Это люди все взрослые уже, занимающие серьезное положение в обществе, в государстве, но в то же время люди очень открытые, жизнерадостные, — говорил о женихе и невесте Владимир Путин. — Я от всего сердца еще хочу поздравить их с событием, в котором мне посчастливилось принять участие. Тем более, что вновь испеченный супруг — он человек мне не чужой, он бывший спортсмен-дзюдоист. Это всегда объединяет. Но мы, несмотря на этот праздник, смогли, конечно, поговорить и с министром иностранных дел. Коротко, но тем не менее. И — с канцлером Австрийской Республики поговорить по делам".
Австрия, куда российский президент летал на свадьбу и где общался со всем руководством страны, сейчас председательствует в Евросоюзе.
А следующим летом Совет ЕС возглавит как раз Финляндия. Двусторонние отношения укрепляются. Общие проекты во многих отраслях: от экологии — финны помогали устанавливать системы водоочистки в Калининграде и Санкт-Петербурге — до нефтегазовой сферы. Часть "Северного потока-2" будет проходить по дну Балтики, в том числе и по финской исключительной экономической зоне. Потребление российского газа в Европе растет.
"Северный поток-2" нужен Европе. Собственные ресурсы в европейских странах, и в Норвегии, других странах, Великобритании, истощаются. Это просто, что называется, медицинский факт, — пояснил Владимир Путин. — При таких масштабах, которые Россия поставляет газ в Европу, и при таком расстоянии между источниками этого газа, между пунктами добычи и пунктами сдачи, Россия является самым оптимальным поставщиком для европейской экономики. Мы готовы конкурировать со всеми. Надеемся на честную конкуренцию и в рамках действующих международных правовых норм".
Важная тема — Арктика. И Россия поддержала финскую инициативу по проведению арктического саммита с участием всех заинтересованных государств.
"Если растают арктические льды, если мы потеряем Арктику, мы потеряем весь мир. У нас намечены некоторые конкретные вопросы, по которым мы работаем. И хочу поблагодарить Россию за поддержку. Мы оба готовы принимать участие в Арктическом саммите, если таковой состоится", — заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.
"Нужно поговорить о правилах хозяйственной деятельности, в том числе и при осуществлении крупных проектов. Нужно обсудить вопросы, связанные с обеспечением безопасности мореплаваний в этих широтах, организации спасательных работ, в том числе в случае, если наступают какие-то неблагоприятные обстоятельства, связанные с окружающей средой", — поддержал своего коллегу Путин.
У российского и финского президентов по многим вопросам мнения сходятся. И это залог успешного дальнейшего развития двусторонних отношений.
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