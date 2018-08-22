Прививать нельзя болеть: в Европе вспышка кори из-за отказа родителей прививать детей

Непонятно, на кого переложить вину за то, что на Украине с начала года почти 30 тысяч человек заболели корью. Впрочем, тут Украина не одинока. В целом по Европе — это самая сильная вспышка заболевания за последнее десятилетие. Уже 37 погибших. По мнению медиков, корь наступает из-за отказа от прививок: чтобы её остановить, нужно привить 95% населения, а, например, в Италии — вакцинированы всего 65%.

41 тысяча больных, вдвое больше чем за прошлый год, уже 37 погибших, абсолютное большинство — это дети. Эпидемия кори в Европе стала самой масштабной за последние 10 лет.

"В Европе, в Италии и Франции каждый год от осложнений кори — энцефалита — умирают по 40 детей. По мне, это недопустимо. Если у вас группа из 100 детей и два-три не привиты, то злой волк — корь будет ходить кругами, и не проберется внутрь, а если на 100 детей 10-12 не привиты, то болезнь легко проникнет в общество", — говорит Дидье Лебрун, педиатр.

Специалисты связывают быстрое распространение опасной детской болезни именно с массовой модой на отказ от прививок.

По словам бельгийских врачей, ситуация сложилась парадоксальная. Чем больше здоровых людей в стране, тем меньше они прислушиваются к советам медиков, и тем чаще отказываются вакцинировать своих детей.

Но если взять Африку, то там у родителей часто просто нет денег на прививки, а потому среди всех смертельных болезней среди годовалых малышей — корь на первом месте.

На Украине только за первое полугодие зафиксированы больше 23 тысяч случаев заражения. В Сербии почти 5 тысяч, во Франции больше двух с половиной тысяч инфицированных.

"Правда, что все меньше родителей покупают у вас вакцины? — Да, действительно, много родителей стали с подозрением относиться и к вакцинам, и к обычным лекарствам, так что мы наблюдаем спад в продажах", — рассказал Антуан Лелу, сотрудник аптеки.

Корь вначале часто путают с простудой — температура под 40, воспаляется слизистая полости рта и верхние дыхательные пути, через несколько дней все тело обсыпает красная сыпь. Защитить может вакцина, но сделать их нужно две — первую в год, повторную в 6 лет. Безопасными считаются регионы, где уровень иммунизации минимум 95%. Та же Украина под этот критерий не подходит.

Не дотягивает до нужных показателей и Франция, если первую прививку получают 90% детей, то вторую лишь 60%. С этого года власти решили сделать обе прививки обязательными для приема в школу.

"Правительствам нужно проводить серьезную работу, чтобы убедить граждан в необходимости вакцины, а главное в ее безопасности для детей", — поясняет Марк Мускат, представитель Всемирной организации здравоохранения.

А вот в Италии наоборот — верхняя палата парламента отменила обязательную вакцинацию. Итог — уже больше двух тысяч заболевших за полгода, и есть опасения, что эта цифра может резко возрасти после того, как дети вернутся за парты.