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Обмен санкциями 1 час назад
Ответ России на западные санкции определили Совбез в Сочи и форум "Армия-2018"
Владимир Путин провел заседание Совета безопасности России. После его завершения членам Совбеза президент представил своего финского коллегу Саули Ниинистё. На самом же совещании одной из главных тем стали российско-американские отношения. Как сообщила пресс-служба Кремля, особое внимание уделили раздражителям в связях между двумя странами. Обсуждение состоялось в преддверие встречи в Женеве секретаря Совбеза Николая Патрушева с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.
Сам Болтон накануне поездки в Швейцарию заявил, что русские хотят уйти из Сирии, но завязли, и это дает американцам рычаги на переговорах с Россией. Это высказывание 22 августа прокомментировал высокопоставленный источник в Москве. Он отметил: "если кто-то и завяз, так это как раз та страна, безопасностью которой занимается Болтон — она завязла в Ираке и Афганистане".
Еще одна точка напряжения между Москвой и Вашингтоном — санкции. Как раз вступили в силу новые ограничения.
Несмотря на санкции, российская оборонка уверенно развивается. На форуме "Армия-2018" — все разговоры о новых технологиях и контрактах. Ведущие предприятия страны представляют собственные разработки. Беспилотник от легендарного "Калашникова" — это та самая продукция двойного назначения, поставки которой намерен перекрыть Вашингтон.
"Особенность данного комплекса — продолжительность полета и дальность. На удалении 50-60 километров он обеспечивает передачу видео и голосовой связи наземной группе", — рассказывает руководитель спецпроектов компании-разработчика Никита Хамитов.
Новейший серийный танк Т-90МС. Импортировать тепловизоры к нему, как предполагалось изначально, больше нет смысла — создали свои.
"Это современное цифровое изделие, в нем используются самые современные технологии. Наша зависимость от иностранных комплектующих здесь сведена на нет", — подчеркивает начальник отдела уральского Конструкторского бюро транспортного машиностроения Дмитрий Авраменко.
Передовую зарубежную электронику в Россию и раньше никто не поставлял. Поэтому возможные ограничения не критичны, тем более что в России к ним готовились давно. За последние шесть лет разработаны более полутора тысяч типов электронных компонентных баз. Такая техника унифицирована под различные требования, в том числе для космической промышленности.
"Наши предприятия, которые связаны с производством военной продукции, технологий двойного назначения, всегда находились под определенным ограничением по поставке высокотехнологичного оборудования для производственного процесса. Но мы к этому адаптированы давно", — заверяет министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Более того, даже в условиях санкций Москва не срывает контракты на поставку вооружений. Репутация надежного партнера завоевывалась десятилетиями.
"Мы стараемся находить с нашими зарубежными партнерами решения, которые позволяют осуществлять как военно-техническое сотрудничество, так и поставку продукции двойного назначения на зарубежные рынки. В первую очередь, это переход на расчеты в национальных валютах, что снимает определенные ограничения, связанные с хождением доллара для взаиморасчетов", — продолжает Мантуров.
"Сегодня используем все существующие финансовые механизмы, которые есть на рынке для того, чтобы обеспечить и реализовать все наши контракты. Поэтому все наши обязательства исполняются вовремя. В этом году мы уже поставили продукцию более чем на 7 миллиардов долларов. И у нас полная уверенность в том, что наш план экспортных поставок в этом году мы исполним", — уверен гендиректор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.
Нет никаких угроз и для прорывных отечественных разработок. Одна из них — перспективный многофункциональный легкий истребитель МиГ-35.
"30 стран являются для нас потенциальными заказчиками. На нас санкции никак не влияют, мы на 100 процентов российская компания. И это российские самолеты, которые изготавливаются из российских комплектующих", — заверяет генеральный директор АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" Илья Тарасенко.
Санкции — не более чем инструмент давления, к тому же не слишком эффективный. И рынок это хорошо понимает: потому в 2019 году Россия начнет поставлять Турции комплексы С-400. Начались переговоры с Египтом о поставках ударных вертолетов Ка-52К.
"Мы убеждаемся сегодня, что наши партнеры в основе своей прагматичны. Наша техника доказывает свое преимущество, — говорит директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. — С Китаем у нас военно-техническое сотрудничество развивается планомерно на основе стратегического партнерства. У нас есть достаточно значимые контракты. Это, прежде всего, поставка Су-35, это поставка С-400".
Ответом России на санкции должны стать и шаги финансового характера. В Минфине уже заявили, что кредитной организацией для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов станет Промсвязьбанк. Он может получить от других банков до триллиона рублей кредитов, выданных попавшим под санкции предприятиям из сферы ОПК.
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