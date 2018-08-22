НАТО считает, что ее действия у российских границ носят оборонительный характер

НАТО считает, что ее действия носят оборонительный и пропорциональный характер и не представляют угрозы для России.

Об этом рассказала РИА Новости официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

Тем самым она прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ не выдвигает свои воинские контингенты к границам стран НАТО, тогда как государства-члены североатлантического альянса, наоборот приближают свою инфраструктуру к российским границам, увеличивая количество войск и техники и проводя все больше учений.

Лунгеску отметила, что действия НАТО носят чисто оборонительный характер и до присоединения Крыма к России и войны на востоке Украины, не было никаких планов по развертыванию сил на своих восточных границах.

Она назвала присоединение Крыма к РФ "незаконной аннексией" и заявила, что 4 тысячи военнослужащих стран НАТО, размещенных на востоке Североатлантического альянса, не сравнятся с "дивизиями, развернутыми Россией" на Украине, в Грузии и Молдове — против воли их правительств.