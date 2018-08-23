Будущий президент Мексики поднимет в ООН вопрос о легализации наркотиков

Будущий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен поднять в ООН вопрос о легализации наркотиков. Вывод наркотиков из-под уголовного преследования был бы ценным вкладом в создание закона об амнистии, считает Ольга Санчес Кордеро, которая займет при новом президенте пост министра внутренних дел.

Мексика представит в ООН разъяснения, которые позволят найти новый подход к борьбе с наркотиками, передает ТАСС. Ольга Санчес Кордеро рассказала, что, возможно, будет создана международная конференция, которая станет частью процесса легализации наркотиков.

Смягчение антинаркотического закона началось в Мексике с апреля 2017 года, когда за разрешение использовать марихуану для науки и медицины проголосовали 371 член нижней палаты парламента при 7 несогласных и 11 воздержавшихся. Ранее, в 2016 году, инициатива легализации марихуаны была одобрена сенатом страны.

За большую часть преступлений, совершаемых в Мексике, несет ответственность наркомафия. В 2017 году был побит двадцатилетний "рекорд" – в стране было совершено более 31 тысячи убийств.

Лопес Обрадор станет главой Мексики 1 декабря 2018 года.