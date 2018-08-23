Боевое самбо. Президент Путин наградил победителей международного турнира в Сочи

В Сочи завершился международный турнир по боевому самбо "Плотформа S-70". Победителей – сборную России – наградил Владимир Путин. Награду из рук президента получил Денис Гольцов, победивший в главном поединке вечера. Также Путин вручил Гольцову памятный сувенир, а затем президент и боец сделали совместное фото.

Президент России выразил благодарность бойцам. "Они не просто настоящие спортсмены, — подчеркнул Путин. – Они настоящие мужчины". Он также поблагодарил спортсменов из сборной мира и организаторов турнира, пропагандирующих спорт в России. О турнире Путин сказал: "Это замечательное мероприятие, которое стало традиционным".

Благодарность президента получили и российские хоккеисты, которые пришли на турнир после благотворительного матча, чтобы поддержать наших бойцов, собщает РИА Новости.