Новый центр в Москве будет предсказывать развитие эпидемий среди наркоманов

Специалисты нового аналитического центра токсикологии и прогнозирования будут анализировать данные о наркотических и психоактивных веществах для предотвращения наркотических эпидемий в России.

Сотрудники нового центра будут синтезировать новые соединения, чтобы изучать их воздействие и разрабатывать способы борьбы с такими веществами. Кроме того, изучая находки полицейских, специалисты будут пытаться воспроизвести вещества в лабораторных условиях и создавать тест-системы для идентификации этих веществ.

По мнению экспертов, подобная структура станет важным элементом и при разработке новых лекарств.

Основные исследования будут проходить в Центральной химико-токсикологической лаборатории Сеченовского университета, сообщает ТАСС.