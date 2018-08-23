Трамп может помиловать Манафорта

Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News, в котором упомянул, что может помиловать бывшего главу своего предвыборного штаба – Пола Манафорта. Интервью выйдет в четверг, 23 августа. Журналистка Эшли Ирхарт, которая беседовала с Трампом, отметила, что президент, возможно, жалеет оскандалившегося Манафорта. Чиновник работал у Трампа всего сто дней, при этом они были друзьями. Трамп уверяет, что не знал о том, что Манафорт нарушал налоговое законодательство, передает ТАСС.

Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома, рассказала журналистам на регулярном брифинге, что вопрос помилования Манафорта не обсуждался и что это дело вообще не имеет отношения ни к Белому дому, ни к президенту, ни к его предвыборной кампании.

Пол Манафорт осужден за нарушения налогового законодательства США, сокрытие зарубежных счетов, нарушения банковского законодательства. В общей сложности ему грозит 80 лет тюрьмы.