Анкара обвинила Вашингтон в том, что он ставит свои законы выше турецких

США ставят свое законодательство превыше турецкого, и это недопустимо. Об этом заявили в Анкаре. Пресс-секретарь президента Эрдогана, Ибрагим Калын, отметил: Турция считает неприемлемым то, что Вашингтон игнорирует порядок судебного процесса в отношении пастора Эндрю Брансона.

Американского гражданина в Турции подозревают в пособничестве террористам и шпионаже, напоминает телеканал "Россия 24". После того, как пастору не позволили вернуться в США, Вашингтон ввел санкции против двух турецких министров.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что кризис в отношениях Вашингтона и Анкары может закончиться "мгновенно", если Турция освободит Брансона.