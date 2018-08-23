В Женеве началась встреча Патрушева и Болтона

В Женеве началась встреча секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева с советником по нацбезопасности президента США Джоном Болтоном, передает РИА Новости.

Встреча проходит в постпредстве США при женевском отделении ООН в закрытом формате​​​. В переговорах также принимает участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как ожидается, основными темами переговоров станут двусторонние отношения, также стороны обменяются мнениями относительно международных проблем.

Ранее Рябков заявил, российская сторона планирует обсудить с американской делегацией несостоятельность санкционной политики Вашингтона в отношении РФ.

Дипломат подчеркнул при этом, что Россия не намерена дискутировать относительно американских условий по снятию санкций, так как ограничения продолжатся, невзирая ни на какие действия Москвы.

Встреча Болтона и Патрушева проходит в продолжение переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшихся в Хельсинки.