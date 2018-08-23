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23 августа 201815:04 Анна Балан

Новая жизнь: столичные кинотеатры преобразятся и станут центрами притяжения для жителей

Вернуть жизнь "Марсу", преобразить "Планету", сделать "Ригу" прозрачной, а "Эльбрусу" добавить света — такие планы у столичных архитекторов. Почти 40 советских кинотеатров Москвы ждет реконструкция, после которой они вновь превратятся в настоящие центры притяжения.

Кинотеатр "Ангара" — первый в очереди на преображение. Вместо заброшенного аварийного здания уже следующей весной здесь появится современный районный центр, где можно будет не только отдохнуть, но и научиться чему-то новому.

"Мы это называем "третье место для жизни" — то есть, после работы и дома. И мы хотим, чтобы наш районный центр стал таким местом, где жители могут проводить свое время с друзьями, с семьей", — говорит главный архитектор девелоперской компании Алексей Беляков.

Такие кинотеатры в советское время строились в каждом районе — там крутили фильмы, устраивали лекции, проводили музыкальные и поэтические вечера. Но с появлением современных многозальных кинотеатров такие площадки устарели и стали убыточными. В 90-е их стали повально сдавать в аренду под рестораны, ночные клубы или просто закрывать.

"Это были уникальные с точки зрения локации здания, это исторически сложившиеся центры современных московских жилых районов. И по факту, на самом деле, очень обидно, что в самом центре каждого из этих районов не было никакого современного функционала", — говорит управляющий партнер девелоперской компании Григорий Печерский.

Традиции решили возродить. Обновленные центры будут разделены на несколько зон: спортивно-игровая для детей, образовательная, где будут проводиться лекции и мастер-классы, торговая, где будут магазины с самым необходимым, и большая зона с современными кинозалами. При создании проектов учитывались пожелания жителей каждого района.

"Здесь будет четыре кинозала, которые плавно перетекают в зону предприятий питания, где будут представлены различные кухни", — говорит Алексей Беляков.

По задумке архитекторов, районные центры должны не только вписаться в современную архитектуру столицы, но и сохранить историческое прошлое кинотеатров. Именно поэтому все названия решили оставить прежними. О советских постройках будут напоминать панорамные окна и строгие черты зданий.

"Советская страна уже к 57-му году во времена Хрущева предпочитала строить почти одинаковые проекты, чтобы зря денег не тратить. Получилось, что у нас строились кинотеатры по типовым проектам", — говорит москвовед Елена Барсукова.

А вот дизайн новых центров станет более разнообразным. Серые бетонные коробки превратятся в светлые современные здания. В кинотеатре "Эльбрус" появится больше окон, другими станут "Марс" и " Планета" после реконструкции. Кинотеатр "Будапешт" на северо-востоке Москвы станет на один этаж выше. Стройка "Софии" тоже в полном разгаре. Везде будет своя парковка. 39 обновленных районных центров откроют свои двери для москвичей уже в 2020 году.

Текст: "Вести-Москва"

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