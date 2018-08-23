Усманов инвестировал в "Пахтакор" 20 млн долларов

Бывший владелец акций лондонского "Арсенала" Алишер Усманов проинвестировал узбекистанский футбольный клуб "Пахтакор" на сумму порядка 20 миллионов долларов. Кроме того, бизнесмен планирует усовершенствовать столичный стадион.

Сумма вложений в спортивное сооружение Ташкента будет составлять 100 миллионов долларов, сообщает телеканал "Узбекистан 24", который снял документальный фильм про Усманова.

Ранее российский бизнесмен объявил о продаже 30 процентов акций лондонского футбольного клуба "Арсенал". Покупателем стал еще один владелец акций Стэн Кронке, который стал единоличным владельцем "пушкарей". Сумма сделки оценивается в 550 миллионов фунтов стерлингов.