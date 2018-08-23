Голливудский актер Бен Аффлек попал в больницу с нервным срывом. Друзья звезды говорят, что тот не может прийти в себя после расставания со своей давней возлюбленной, телеведущей Линдси Шукас. Обратиться за помощью к врачам Аффлека уговорила бывшая жена Дженнифер Гарнер, сообщает Fox.

Гарнер приехала к Аффлеку к нему в дом на побережье Лос-Анджелеса. После недолгой беседы пара отправилась вместе в реабилитационный центр. Актеры развелись в 2015 году, прожив вместе 10 лет.

Друзья актера рассказали, что тот крайне плохо чувствовал сеюя после расставания с Шукас и начал флиртовать с моделью из Playboy Шоной Секстон. Близкие Аффлека за него переживают, отмечая что тот крайне эмоционально нестабилен.

Папарацци опубликовали снимки, на которых актеру на дом привозят крепкий алкоголь, но нет точных доказательств тому, что тот заказывал выпивку для себя.