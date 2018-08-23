Встала на ежа: Волочкова загремела в греческую больницу

Российская балерина Анастасия Волочкова попала в больницу во время своего отпуска в Греции – артистка поранилась, ударившись о камень с морскими ежами.

Фотографию перевязанной ноги Волочкова опубликовала в своем Instagram и рассказала подписчикам, что очень испугалась, увидев ногу "всю в черных иголках".

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 22 Авг 2018 в 7:28 PDT

Врач потратил 2,5 часа, чтобы извлечь из ноги балерины 20 иголок. При этом последствия встречи с ежом могли бы быть плачевнее, но Волочкова "шла на полупальцах" и обратилась за помощью сразу же. Впрочем, даже в кабинете врача балерина не скучала — после процедуры она потанцевала с доктором.

Артистка заверила, что чувствует себя хорошо и продолжает отдых.