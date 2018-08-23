"Нас папа поругал, конечно": мальчишки спасли из полыхающего дома женщину с детьми

В Омской области братья-школьники совершили настоящий подвиг — спасли из горящего дома женщину и двоих маленьких детей. Пламя не давало семье выбраться. На выручку пришли мальчишки 11 и 12 лет. При этом сами получили ожоги.

Она обнимает их, как родных детей. Хотя теперь для Елены Буртасовой они, и правда, родные: кто знает, чем бы закончилась вся эта история, если бы не смелый поступок братьев Любимовых.

Денис и Андрей Любимовы живут в селе Юрьево Омской области. Днем 13 июня шли на автобусную остановку – встречать маму с работы. По дороге увидели объятый пламенем дом. А в окне – женщину с ребенком на руках. Что делать – долго не думали.

Разрушенные стены и обугленные доски – это все, что осталось от дома семьи Буртасовых. Здание вспыхнуло, как спичка, и сгорело за считанные минуты. Теперь братьев Любимовых в селе называют героями, ведь ради чужих жизней они рисковали собственными.

"Если бы детей не было, мы бы не полезли – ребенка жалко стало, — признается Денис. — Нас папа поругал, конечно, что залезли".

Денис и Андрей – мальчишки скромные. Им хватило простого спасибо. Но в управлении МЧС по Омской области решили наградить ребят грамотами. На школьной линейке в День знаний. А пока информацию о подвиге мальчиков отправили на всероссийский конкурс "Созвездие мужества", где ежегодно выбирают главных героев страны. Елена Буртасова говорит, если братьев все-таки позовут на церемонию, обязательно приедет их поддержать. А еще – всегда готова помочь, что бы ни случилось.