УЕФА вынудит "Пари Сен-Жермен" продать одну из звезд

Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" возможно будет вынужден продать либо бразильца Неймара, либо француза Килиана Мбаппе. Это произойдет, если УЕФА вынесет решение по делу о нарушении правила финансового fair play организации летом 2017 года со стороны парижан.

Летом прошлого года "ПСЖ" приобрел у "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро, а затем арендовал у "Монако" Мбаппе при условии выкупа за 180 миллионов. Расходы парижан заметно превысили доходы, и теперь чемпионам Франции грозит наказание. Либо они выплатят солидный штраф, либо им будет запрещено приобретать футболистов течении года, сообщает "Спорт-Экспресс".

Чтобы избежать столь нежелательных последствий, "ПСЖ" придется продать одного из двух футболистов. В свою очередь мадридский "Реал" готов приобрести бразильца или француза, чтобы компенсировать потерю Криштиану Роналду.