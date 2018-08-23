Власти Чехии будут бороться с загрязнением воздуха с помощью пива

Пражские власти придумали, как бороться с загрязнением воздуха с помощью пива и любви местных жителей к алкоголю. Совместно с пивоварней Lobkowicz чиновники запустили проект, поощряющий горожан пить на работе, сообщает Zpravy Idnes.

Под слоганом "Пиво против смога" городские власти провели конкурс, в ходе которого выбрали 10 жителей Праги, получивших на работу бесплатный холодильник с пивом "Пражский пешеход". Напиток назван в честь одноименного сборника стихов поэта Витезслава Незвала, прославлявшего красоту чешской столицы.

Логика у властей была такая – выпив пива, люди не сядут за руль и, возможно, пойдут домой пешком или поедут на велосипеде. Таким образом их любовь к пиву поможет сделать город чище.

На реализацию проекта было потрачено около миллиона чешских крон (почти три миллиона рублей).