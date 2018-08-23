Гимнастка Оксана Чусовитина планирует выступить на своей восьмой Олимпиаде

Представляющая Узбекистан гимнастка Оксана Чусовитина заявила, что планирует выступить на Олимпиаде-2020. Игры в Токио станут восьмыми в карьере спортсменки.

В 1992 году выступавшая за Объединенную команду СНГ Оксана Чусовитина стала чемпионкой в опорном прыжке. В дальнейшем Оксана приняла участие в еще шести Олимпиадах в составе сборных Германии и Узбекистана. В настоящее время 45-летняя Чусовитина выступает на Азиатских играх, где стала серебряным призером в опорном прыжке.

"Самое основное сейчас – подготовиться к квалификации к Олимпийским играм, пройти квалификацию. Моя мечта – попасть на Игры в Токио, а дальше будем смотреть уже. На чемпионате мира в Катаре пока не знаю, пойду ли я на четыре снаряда. Надо распределять силы, но два снаряда буду делать обязательно, это бревно и опорный прыжок", — приводит слова Чусовитиной РИА Новости.