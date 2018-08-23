Тульские оружейники создают "винтовку-слонобой"

Гражданскую винтовку калибром 12,7 миллиметра, то есть как у тяжелого пулемета, разрабатывают в тульском КБ спортивного и охотничьего оружия. Патрон для нее уже есть, говорят инженеры. А испытания планируют начать уже в этом году, пишет агентство ТАСС.

Винтовку создают не с ноля: за основу взяли армейскую ОСВ-96. Это чрезвычайно мощное оружие, которое используют в том числе для вывода из строя или вообще уничтожения легкой бронетехники. Прицельная дальность огня – 1800 метров, а масса пули более 140 граммов. Стандартная пуля АК-74, кстати, весит менее 5 граммов.

Тульские разработчики уверены, что винтовка настолько крупного калибра нужна для охоты на крупных животных. Не меньше медведя, видимо. Кроме того, оружие пригодится, например, геологам, которые работают в самых безлюдных местах и могут столкнуться с опасными хищниками.