Собянин открыл самый большой городской парк за МКАД

Мэр столицы Сергей Собянин открыл ландшафтный парк в районе Южное Бутово после проведенной реконструкции и благоустройства территории.

"Мы долго с вами советовались и обсуждали, что в этом парке необходимо сделать. И мы постарались учесть максимум: это и чистые пруды с рыбой, и набережные, и площадки для отдыха у воды, и танцевальные площадки, и детские, и спортивные. Один из самых больших районов Москвы достоин того, чтобы здесь был один из лучших парков города", — подчеркнул С.Собянин в ходе общения с местными жителями, гуляющими по новой благоустроенной территории.

Мэр добавил, что при предыдущих своих посещениях Южного Бутово он увидел необходимость в создании в районе городского парка, тем более что и территория позволяла это сделать.

"Я надеюсь, что удалось. Теперь главное — эксплуатировать его, сохранять его", — заявил мэр.

По его словам, по необходимости в парке будут устанавливать новые архитектурные элементы.

Общая площадь новой благоустроенной территории составляет 142,5 га. В парке обустроили площадки для занятий спортом, для пикника и для фудкорта, сделали лодочный причал, летний театр, фонтан, организовали пляжную зону, прокат спортивного инвентаря. В акватории парка можно будет проводить организованную рыбалку.

Общая протяженность парка составляет 7 км. Он стал самым большим столичным парком, расположенным за пределами МКАД.