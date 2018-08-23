Новости Общество

Все видео этой рубрики
23 августа 201821:35

Лицедеи и драматурги: Imagine Dragons выступит в "Лужниках"

В среду, 29 августа, в 19:00 на сцену Большой спортивной арены "Лужники" выйдет популярная американская инди-группа Imagine Dragons, которая в этом году празднует 10-летний юбилей. Специальный гость концерта — британская группа The Vaccines.

Статус и крутизна группы Imagine Dragons с некоторых пор неоспоримы: "джентльменский набор" суперзвезд – платиновые диски, заполненные стадионы и премию "Грэмми" эти парни уже переварили. Их новый сингл Natural не просто подтверждает обоснованность выданных ранее авансов, но закрепляет группу в новой музыкальной элите.

Imagine Dragons — и лицедеи, и драматурги, и потенциальные пациенты психлечебницы, и вполне себе врачи без границ. Их обуревает неуемное желание изменить мир, они обожают помпезные аранжировки, оглушительный гитарный перезвон и многослойные хип-хоп-биты. Каждая их песня разрешается припевом, достойным хорового исполнения десятками тысяч зрителей.

Безусловно, мы слышали нечто подобное тысячу раз, мы помним эти пронзительные гитары на ранних альбомах U2, а этот напористый ритм — на последней пластинке Coldplay, но, честное слово, некоторые вещи можно слушать бесконечно.

Сейчас

21:07

В центре Москвы совершено нападение на полицейского

21:00

В ЮАР задержали российское судно

19:18

Госпитализирована актриса Нина Русланова

18:30

Заказчик теракта в петербургском метро арестован заочно

17:23

Патрушев и Болтон объяснили, почему не подписали совместное заявление

15:44

В Берлине арестовали россиянина, подозреваемого в подготовке теракта

15:02

Желтый дым над Кемеровом: на заводе "Азот" произошел выброс

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Стрельба в центре Москвы: ранен полицейский

Стрельба в центре Москвы: ранен полицейский

1 час назад
В ЮАР задержали российское судно

В ЮАР задержали российское судно

54 минуты назад
75 лет Курской битве: Россия вспоминает героев войны

75 лет Курской битве: Россия вспоминает героев войны

1 час назад
Патрушев и Болтон объяснили, почему не подписали совместное заявление

Патрушев и Болтон объяснили, почему не подписали совместное заявление

4 часа назад
Захара Прилепина не пустили в Боснию и Герцеговину

Захара Прилепина не пустили в Боснию и Герцеговину

23 минуты назад
Дмитрий Медведев получил спортивную травму

Дмитрий Медведев получил спортивную травму

2 часа назад
Острый дефицит питьевой воды: топ-10 стран мира

Острый дефицит питьевой воды: топ-10 стран мира

10 часов назад
Счастье красавицы: Ольга Науменко рассказала, как снималась у Рязанова

Счастье красавицы: Ольга Науменко рассказала, как снималась у Рязанова

5 часов назад
Нужна помощь: Сашу Липатову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Липатову спасет операция на позвоночнике

20.08.2018 08:01
"Это месть!": бывшая проститутка объяснила, почему обвиняет бабушку сестер Хачатурян в сутенерстве

"Это месть!": бывшая проститутка объяснила, почему обвиняет бабушку сестер Хачатурян в сутенерстве

3 часа назад
Как попасть в эфир радиостанции и заявить о себе на всю страну? Всероссийская перепись фермеров СВОЕ!

Как попасть в эфир радиостанции и заявить о себе на всю страну? Всероссийская перепись фермеров СВОЕ!

11 часов назад
Распродаются за месяц: предложение на вторичке сократилось вдвое

Распродаются за месяц: предложение на вторичке сократилось вдвое

11 часов назад
Зал мирового уровня и студия звукозаписи: гендиректор КЦ "Зарядье" рассказала, что ждать музыкантам и зрителям

Зал мирового уровня и студия звукозаписи: гендиректор КЦ "Зарядье" рассказала, что ждать музыкантам и зрителям

22.08.2018 18:35
Помогите Алине услышать мир

Помогите Алине услышать мир

21.08.2018 10:25
Моя Корея. Десять идей для путешествия

Моя Корея. Десять идей для путешествия

20.08.2018 16:13
Умер американский гитарист Эд Кинг

Умер американский гитарист Эд Кинг

29 минут назад
Лицедеи и драматурги: Imagine Dragons выступит в "Лужниках"

Лицедеи и драматурги: Imagine Dragons выступит в "Лужниках"

45 минут назад
США и Китай поднимают ставки в торговой войне

США и Китай поднимают ставки в торговой войне

1 час назад
Вечеринка с вертолетом закончилась уголовным делом

Вечеринка с вертолетом закончилась уголовным делом

1 час назад
Иван Бессонов покоряет классическое "Евровидение"

Иван Бессонов покоряет классическое "Евровидение"

1 час назад
РПЦ о решении "одеть" статуи: организаторы переусердствовали

РПЦ о решении "одеть" статуи: организаторы переусердствовали

1 час назад
Пятеро суток в открытом море: капитан Христос спас людей

Пятеро суток в открытом море: капитан Христос спас людей

1 час назад
"Зарядье" попало в топ-100 выдающихся мест мира по версии Time

"Зарядье" попало в топ-100 выдающихся мест мира по версии Time

1 час назад
Из НАСА уволили девушку, случайно нахамившую в "Твиттере" начальнику

Из НАСА уволили девушку, случайно нахамившую в "Твиттере" начальнику

1 час назад
Госпитализирована актриса Нина Русланова

Госпитализирована актриса Нина Русланова

2 часа назад
Заказчик теракта в петербургском метро арестован заочно

Заказчик теракта в петербургском метро арестован заочно

3 часа назад
Мать – неандерталец, отец – денисовец: палеонтологи изучили уникальное дитя

Мать – неандерталец, отец – денисовец: палеонтологи изучили уникальное дитя

3 часа назад
Названа причина закрытия "Теории большого взрыва"

Названа причина закрытия "Теории большого взрыва"

3 часа назад
Тульские оружейники создают "винтовку-слонобой"

Тульские оружейники создают "винтовку-слонобой"

3 часа назад
Гардеробная звезды: Лиза Боярская. Повторяем самые стильные образы актрисы

Гардеробная звезды: Лиза Боярская. Повторяем самые стильные образы актрисы

5 часов назад
"Я вас всех сожгу": стали известны подробности резни в Траппе

"Я вас всех сожгу": стали известны подробности резни в Траппе

5 часов назад
Тонкие и редкие волосы: как звезды скрывают этот недостаток

Тонкие и редкие волосы: как звезды скрывают этот недостаток

5 часов назад
В России снижены пошлины на ввоз иномарок (но радоваться не стоит!)

В России снижены пошлины на ввоз иномарок (но радоваться не стоит!)

6 часов назад
В московское метро вернутся жетоны

В московское метро вернутся жетоны

6 часов назад
Модель из Азербайджана хочет обменять девственность на дом

Модель из Азербайджана хочет обменять девственность на дом

6 часов назад
"Нас папа поругал, конечно": мальчишки спасли из полыхающего дома женщину с детьми

"Нас папа поругал, конечно": мальчишки спасли из полыхающего дома женщину с детьми

6 часов назад
Осенью продлится лето: после холодной ночи погода в Москве улучшится

Осенью продлится лето: после холодной ночи погода в Москве улучшится

6 часов назад
Астрономы нашли следы чёрных дыр из предыдущей вселенной

Астрономы нашли следы чёрных дыр из предыдущей вселенной

6 часов назад
Встала на ежа: Волочкова загремела в греческую больницу

Встала на ежа: Волочкова загремела в греческую больницу

7 часов назад
Бен Аффлек попал в больницу с нервным срывом

Бен Аффлек попал в больницу с нервным срывом

7 часов назад
Volkswagen обвиняют в создании засухи в Мексике

Volkswagen обвиняют в создании засухи в Мексике

8 часов назад
ЦБ испугался волатильности: скупка валюты замораживается на месяц

ЦБ испугался волатильности: скупка валюты замораживается на месяц

8 часов назад
Skoda снабдит "горячий" Kodiaq RS самым мощным дизелем в своей истории

Skoda снабдит "горячий" Kodiaq RS самым мощным дизелем в своей истории

9 часов назад
Пальцы наших предков полмиллиона лет назад были уже по-современному цепкими

Пальцы наших предков полмиллиона лет назад были уже по-современному цепкими

9 часов назад
Обзор наушников Huawei FreeBuds: будущее без проводов

Обзор наушников Huawei FreeBuds: будущее без проводов

9 часов назад
Старый новый парк: 90 лет Парку Горького

Старый новый парк: 90 лет Парку Горького

9 часов назад
Родные Скрипаля считают, что его уже нет в живых

Родные Скрипаля считают, что его уже нет в живых

11 часов назад
Вышел новый трейлер игры про альтернативный СССР

Вышел новый трейлер игры про альтернативный СССР

11 часов назад
Кетчуп защищает от рака

Кетчуп защищает от рака

12 часов назад
Вести.net: русскоязычные блогеры рассекретили новый "гуглофон"

Вести.net: русскоязычные блогеры рассекретили новый "гуглофон"

12 часов назад
Вводится единый порядок строительства дач

Вводится единый порядок строительства дач

12 часов назад