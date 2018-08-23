Лицедеи и драматурги: Imagine Dragons выступит в "Лужниках"

В среду, 29 августа, в 19:00 на сцену Большой спортивной арены "Лужники" выйдет популярная американская инди-группа Imagine Dragons, которая в этом году празднует 10-летний юбилей. Специальный гость концерта — британская группа The Vaccines.

Статус и крутизна группы Imagine Dragons с некоторых пор неоспоримы: "джентльменский набор" суперзвезд – платиновые диски, заполненные стадионы и премию "Грэмми" эти парни уже переварили. Их новый сингл Natural не просто подтверждает обоснованность выданных ранее авансов, но закрепляет группу в новой музыкальной элите.

Imagine Dragons — и лицедеи, и драматурги, и потенциальные пациенты психлечебницы, и вполне себе врачи без границ. Их обуревает неуемное желание изменить мир, они обожают помпезные аранжировки, оглушительный гитарный перезвон и многослойные хип-хоп-биты. Каждая их песня разрешается припевом, достойным хорового исполнения десятками тысяч зрителей.

Безусловно, мы слышали нечто подобное тысячу раз, мы помним эти пронзительные гитары на ранних альбомах U2, а этот напористый ритм — на последней пластинке Coldplay, но, честное слово, некоторые вещи можно слушать бесконечно.