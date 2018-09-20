Русский экспрессионизм: в Петербурге представят искусство переломных эпох

20 сентября в Санкт-Петербурге Русский музей представит первую в России монографическую выставку, полностью посвященную многогранному и неоднозначному творчеству экспрессионистов в русском искусстве. Посетители смогут увидеть около 350 работ 1900-х — середины 1930-х годов, отражающих духовные поиски художников, живших в переломных исторических эпохах.

Наряду с известнейшими произведениями Василия Кандинского, Марка Шагала, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Павла Филонова в рамках выставки "Экспрессионизм в русском искусстве" впервые будут показаны и малознакомые широкому зрителю работы художников из творческих объединений "Союз молодежи", "Ослиный хвост", "Бубновый валет", "Общество станковистов", "Круг". Впервые широко будет представлена и печатная графика русского экспрессионизма: станковые гравюры, литографированные книги и плакаты. Генеральным спонсором выставки стал банк ВТБ.

Экспрессионизм зародился в Европе в первых десятилетиях 20 века и охватил не только все виды изобразительного искусства, но и оказал сильнейшее влияние на литературу, музыку, театр и кино. Его возникновение было обусловлено особой атмосферой пессимизма и духовной растерянности, сложившейся в обществе того времени. Первая мировая война, локальные конфликты, революционные перевороты и следовавшие за ними реакционные режимы — все это не могло не отразиться на мировоззрении творческих людей. Идейной основой произведений художников-экспрессионистов стали страх перед существующими реалиями, бегство от действительности и протест против общественных норм.

В изобразительном искусстве экспрессионизм отличается необычайной силой, мощью и энергией. В противовес предшествующему импрессионизму, новое течение отличается яркостью, эксцентричностью и преувеличенной эмоциональностью. По сути эстетической программой для этого направления можно считать знаменитое гогеновское высказывание "Искусство — это прежде всего выражение". И в первую очередь художники в своих работах старались выразить собственные чувства и переживания, противопоставляя идею непосредственного эмоционального воздействия на публику эстетизму и натурализму.

"Не индивидуальное, а свойственное всем людям, не разделяющее, а объединяющее, не действительность, но дух", — писал в предисловии к немецкой антологии поэзии экспрессионизма "Сумерки человечества" ее составитель Курт Пинтус.

Стремясь донести до зрителя дух внутренних переживаний, живописцы сознательно прибегали к деформации внешних образов, беспредметности, изображению уродливых форм, утрированию, упрощению или преувеличению и гротеску. Угловатые линии, плоские изображения, грубые мазки, яркие цвета, вызывающий контраст оттенков — все эти техники были направлены только на то, чтобы отбросить все лишнее, не заострять внимание зрителя на красоте или правдоподобности деталей, а сосредоточить его на главной идее творца.

Трагическое мировосприятие, дегуманизация общества, крушение традиционных ценностей оказалось близким и русскому человеку. Предвосхищавшие экспрессионизм произведения возникали в обстановке системного кризиса, усиленного поражением в русско-японской войне и разгромом революции 1905-1907 годов. "Россия была больна. [...] Все чувства нашей родины превратились в сплошной, безобразный крик, похожий на крик умирающего от мучительной болезни", — писал Александр Блок.

Особенностью русского экспрессионизма стало совмещение на коротком отрезке времени самых разных культурных возможностей. "У искусства путей много", — подчеркивала художница Ольга Розанова в манифесте петербургского общества "Союз молодежи". Выставка в Русском музее позволит зрителям проследить, как развивалось и менялось видение художников на разных этапах, а также познакомиться с индивидуальными особенностями творчества отдельных мастеров. В частности, русский вариант экспрессионизма представлен в творчестве Василия Кандинского, который стремился показать зрителю "внутреннюю жизнь картины, дать картине возможность воздействовать непосредственно", в космогонических мифах Марка Шагала, в аналитическом искусстве Павла Филонова, исходившего из традиций народного примитива и живописи Босха и Брейгеля, в творчестве неопримитивистов и лучистов группы Михаила Ларионова, в преображенной традиции иконописи и народной картинки Натальи Гончаровой. Также зрители увидят работы Бориса Григорьева, Михаила Ле-Дантю, Ольги Розановой, Владимира Козлинского, Израиля Лизака, Веры Ермолаевой, Юрия Пименова, Василия Шухаева и многих других.

Выставка "Экспрессионизм в русском искусстве" продлится в Русском музее (корпус Бенуа) с 20 сентября по 19 ноября.