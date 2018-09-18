Конструкции отеля Ritz в Мадриде обрушились на людей

По меньшей мере, один человек погиб, еще 11 пострадали в результате обрушения вспомогательной временной конструкции в ходе ремонтных работ в отеле Ritz в испанской столице.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала служба экстренной помощи Мадрида.

В свою очередь, газета El Mundo сообщила, что ЧП произошло произошел примерно в 16:00 по местному времени (17:00 мск). Гостиница была закрыта для клиентов из-за ведущегося в ее здании ремонта. На месте происшествия работают пожарные, врачи и сотрудники полиции.

Люксовый 5-звездочный Hotel Ritz Madrid находится вблизи от таких мест, как Plaza Mayor, Renoir Plaza de Espana Cinema и Собор Альмудена. Приветствуют гостей в 6-этажном здании и принимают с 1910 года. Обновлен отель был в 2006 году.

Ritz является пятизвездочным отелем, с 162 номерами. Располагается в центре Мадрида и находится в 15 минутах езды до аэропорта "Барахас".